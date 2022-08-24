أنقرة (زمان التركية) – فاز فريق نادي فنربخشة التركي على نظيره أضنة دميرسبور برباعية مقابل هدفين لصالح نادي أضنة دميرسبور.

المباراة عقدت ضمن مباريات الأسبوع الثالث للدوري الممتاز لكرة القدم، على ملعب أولكر.

واستهل نادي فنربخشة التسجيل في الدقيقة العشرين عبر ضربة جزاء أحرزها لاعبه أنر فالينسا. وعزز فالينسا تقدم ناديه بهدف آخر في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول من عمر المباراة بتقدم نادي فنربخشه بهدفين نظيفين.

وفي الدقيقة السابع والأربعين أهدى لاعب نادي فنربخشه، زايتس، ناديه الهدف الثالث.

وشهدت الدقيقة السادسة والخمسين تقليص نادي أضنة دميرسبور الفارق بهدف لاعبه بلهندة. وسجل نادي أضنة دميرسبور هدفه الثاني في الدقيقة 66 عبر لاعبه المنتقل حديثا، أرتيم دزيوبا.

وفي الدقيقة الثانية والثمانين حصل لاعب نادب أضنة دميرسبور، ياروسلاف راكيتسكي، على البطاقة الحمراء بعد تدخله العنيف مع لاعب نادي فنربخشة، دييغو روسي.

وأحرز لاعب نادي فنربخشة المنتقل حديثا، إزجان أليوسكي، آخر أهداف المباراة لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لنادي فنربخشه مقابل هدفين لنادي أضنة دميرسبور.

وبهذه النتيجة تربع نادي فنربخشه على صدارة الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط.

–