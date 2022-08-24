أنقرة (زمان التركية) – كشفت وثيقة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أن مريم قافاكتشي مستشارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحصل على راتبين إضافيين من قطاع الصحة.

وأوضحت الوثيقة التي نشرها حساب يحمل اسم “23 Degrees” على تويتر، أن قافاكتشي تحصل على رواتب من مستشفى مدينة أنقرة وستشفى جامعة أنقرة يلدريم بيازيد.

يأتي ذلك بعد هجوم لمريم قافاكتشي على المعارضة.

وورد في الوثيقة أن قافاكتشي تتلقى راتبين على أساس أنها كانت تعمل في مجالات اضطرابات اللغة والكلام، وصعوبات البلع وإعادة التأهيل المعرفي ومهارات الإدراك والتواصل.

يذكر أن مريم قافاكتشي عينت مستشارة للرئيس في عام 2019 بالتعميم المنشور في الجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس أردوغان.

يعمل العديد من أفراد عائلة مريم قافاكتشي في مناصب رفيعة المستوى في الحكومة والحزب الحاكم. تم تعيين والدتها النائبة السابقة ميرف قافاكتشي سفيرة في ماليزيا، بينما تواصل مريم وجولهان قافاكتشي العمل كمستشارين للرئيس، يعمل إيرفا قافاكتشي كمدير المشروع في مكتب الاستثمار الرئاسي. لا تنتهي واجبات عائلة قافاكتشي في الدولة عند هذا الحد. عثمان كان، زوج رافزا قافاكتشي، هو المدير العام لصحة الحدود والسواحل في وزارة الصحة، وأليف قافاكتشي هي مصممة الأزياء لأمينة أردوغان.