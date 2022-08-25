أنقرة (زمان التركية) – برر الرئيس رجب طيب أردوغان، الارتفاع الكبير بمعدل التضخم النقدي في تركيا مقارنة مع أوروبا، زاعما أن آثاره السلبية في بلاده أقل حدة من أوروبا.

خلال حفل توزيع جوائز التفوق لخدمات المقاولة بالخارج، ذكر أردوغان أن تركيا حولت الأزمة الاقتصادية إلى “فرص”.

أضاف قائلا: “الإمكانات والفرص التي بحوزتنا كبيرة. أيعني هذا أنه لا يوجد أزمة فائدة وسعر صرف؟ يوجد، لكن إن صببنا كل تركيزنا عليها فسنضر بتركيا”.

وأضاف أردوغان قائلا: “السياحة تشهد موسم ناجح، بينما في الطاقة نستعد للشتاء بسهولة ويسر في الوقت الذي تتخوف فيه أوروبا من الشتاء القادم. وفي الصناعة المصانع تعمل على قدم وساق”.

وتطرق أردوغان إلى التضخم في تركيا وأوروبا، قائلا: “يقولون إن التضخم في أوروبا بلغ 9 في المئة في حين بلغ في تركيا 80 في المئة، العواقب الاقتصادية والاجتماعية للتضخم في أوروبا تختلف عن تركيا. نحن قيدنا التداعيات الاجتماعية للتضخم بتفادي التراجع في القيمة السوقية لدخل المواطن من جميع الفئات من خلال إقرار زيادات تفوق التضخم. في أوروبا هناك فجوة كبيرة بين الزيادات في الأجور والزيادات في أسعار السلع الغذائية. والمواطنون هناك بدأوا يحتكمون إلى الشوارع”.