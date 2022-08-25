أنقرة (زمان التركية) – قال أوزجور أوزال، نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان، إن الشعب لا يخشى من تهديد الرئيس رجب طيب أردوغان بـ “غرق سفينة تركيا”، وقال إن “السفينة الإجرامية” للرئيس هي من ستغرق.

تصريحات أوزال جاءت تعليقا على قول الرئيس التركي أردوغان: “نحن في نفس السفينة. إذا غرقت هذه السفينة، فسنغرق جميعًا معًا”.

أوزال قال: إن الشخص الذي يدير البلاد منذ 20 عاما، يقول إن السفينة تغرق، ومن حوله الإعلام الموالي له يثني عليه ويمدحه، ليتحول الوضع تماما في تركيا مثل أوركسترا سفينة تايتانيك، فالسفينة كانت تغرق والناس يصيحون وقيادة الأوركسترا تغني بصوت عالي.

وأضاف أوزال: “قيادة أوركسترا أردوغان أو الإعلام الموالي له، يصف الجميع بالخونة والإرهابيين في وقت غرق السفينة، وفي نفس الوقت هناك مهرجون يقولون إنه إذا حدث شيء للقبطان، فسننهار جميعا”.

وتابع أوزال مخاطبا الرئيس أردوغان: “سفينتك الملكية هي التي ستغرق، سفينتك الإجرامية، التي تدير تركيا مثل منظمة إجرامية. لا شيء سيحدث للمواطنين، فهذه الجمهورية ستبقى إلى الأبد”.

وأكد أوزال أنه لا يوجد شيء من قبيل أن الجميع سيغرق، فالجميع سينجو ويتخلص من النظام الحالي. الحكومة تريد استخدام الخوف كأداة ضد المواطنين.