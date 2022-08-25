أنقرة (زمان التركية) – قالت تقرير صادر عن اتحاد النقابات العمالية المتحدة في تركيا إن الحد الأدنى للجوع، الذي يعكس حجم النفقات الشهرية اللازمة للحصول على تغذية سليمة ومتوازنة لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص ارتفع إلى 7282 ليرة خلال شهر أغسطس.

فيما ارتفع حد الفقر إلى 21 ألف و784 ليرة خلال الشهر الجاري.

وفي السياق نفسه ارتفع الحد الأدنى للفقر، الذي يعكس سائر النفقات اللازمة لتلبية الاحتياجات الشهرية لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص، إلى 21784 ليرة.

وبهذا ارتفع حد الجوع بنحو 284 ليرة مقارنة بالشهر السابق.

وارتفع حجم النفقات اللازمة لتلبية جميع الاحتياجات باستثناء الغذاء بنحو 243 ليرة ليسجل 14466 ليرة. وارتفع حد الفقر بنحو 527 ليرة على الصعيد الشهري.

هذا وذكر اتحاد النقابات العمالية المتحدة أن العام الأخير شهد زيادة بنحو 3693 ليرة في حد الجوع وزيادة بنحو 5685 ليرة في حجم النفقات اللازمة لتلبية الاحتياجات باستثناء الغذاء وزيادة بنحو 9351 ليرة في الحد الأدنى للفقر.

يذكر أن التضخم النقدي السنوي في تركيا وفق بيانات رسمية بلغ نحو 80 بالمئة.