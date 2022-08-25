أنقرة (زمان التركية) – تقرر فرض زيادة جديدة في رسوم حافلات المدارس بمدينة إسطنبول، مع تبقي أيام على انطلاق العام الدراسي الجديد.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم في تركيا، إلى نحو 80 بالمئة.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع مركز تنسيق النقل في بلدية إسطنبول بسبب ارتفاع تكاليف النقل، حيث شهد الاجتماع التأكيد على الحاجة لفرض هذه الزيادة بالأخذ في عين الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم والحد الأدنى للأجور وأسعار الوقود.

وعقب النقاشات تم التصويت على مقترح برفع رسوم حافلات المدارس داخل المدينة بنحو 19.21 في المئة في إطار ارتفاع التكاليف.