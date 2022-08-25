أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير لمجلس العلاقات الخارجية، أحد أبرز المؤسسات الفكرية بالولايات المتحدة، إن خفض التوترات مع إسرائيل والقوى الإقليمية الأخرى سيخدم مصالح الحكومة التركية التي تواجه مشكلات اقتصادية وأمنية.

وأشار التقرير إلى مخاوف تركيا الأمنية في قضايا مثل العمليات الإرهابية لحزب العمال الكردستاني الانفصالي وتوتر العلاقات مع قبرص واليونان.

تركيا استعادت مؤخرًا علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب، بإعلان تبادل تعيين السفراء.

ووفق التقرير، من بين الأهداف التي تسعى تركيا من ورائها للتقارب مع إسرائيل، هو دعم اللوبي اليهودي ومؤسساته في الولايات المتحدة للحصول على مقاتلات الاف 16.

وأكد التقرير أن إقامة علاقات مع دول الشرق الأوسط والدول غير العربية المحيطة يشكل دائما أهمية بالنسبة لإسرائيل، مفيدا أن تركيا منحت الاستخبارات الإسرائيلية إمكانية تتبع إيران عن كثب.

هذا وذكر التقرير أن الجانب الإسرائيلي يأمل في أن تشكل العلاقات المتطورة مع تركيا ضغوطا على قيادات حماس، المستقرة في إسطنبول.