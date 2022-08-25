أنقرة (زمان التركية) – قالت قيادية بحزب الشعب الجمهوري المعارض، إن ما أسماه الرئيس رجب طيب أردوغان، “سفينة تركيا” ستغرق به في الانتخابات القادمة.

وكان أردوغان قال: “تركيا جميعها في نفس السفينة، فإذا أبحرت هذه السفينة بسرعة، فسيكون الجميع فائزين، وإذا غرقت هذه السفينة بسبب تسرب المياه من الثقوب المحفورة في الاقتصاد فسيغرق الجميع”.

قالت أيلين نازلياكا، رئيسة الفرع النسائي في حزب الشعب الجمهوري، إن الشعب التركي ليس في نفس السفينة مع أردوغان، فالسفينة التي يوجد بها الشعب التركي ليس بها عصابة الخمسة التي تستحوذ على كل المناقصات، ولا موظفين يحصلون على 10 رواتب، ولا يوجد من يسرق مستقبل الشباب ولا يسرق أسئلة امتحانات الموظفين، ولا فسدة”.

أضافت نازلياكا “ستغرق سفينته تايتانيك في الانتخابات الأولى. بينما ستبحر سفينة الشعب التركي في في المياه الآمنة حيث يوجد الجميع معا، نحو المستقبل المشرق.

وأشارت رئيسة الفرع النسائي إلى أنه بعد الانتخابات القادمة، سيقاتل الرجال والنساء معًا، وسيعيدون الجمهورية التركية إلى وضعها الأساسي.

قالت نازلياكا إن حكومة حزب العدالة والتنمية دشنت نظاما بحيث يصبح الأغنياء أكثر ثراءً والفقراء أفقر، فيحصل 1٪ من أصحاب الدخل الأعلى في تركيا على 42.3٪ من إجمالي الثروة.

وتابعت: “بعد وصولنا إلى السلطة في الانتخابات الأولى، سنبدأ بسرعة في تنفيذ سياساتنا وتنفيذ مشاريعنا. مع تأمين دعم الأسرة، سيتم تقديم علاوات لجميع الأسر التي يقل دخلها عن الحد الأدنى للأجور أو لا يوجد دخل على الإطلاق”.