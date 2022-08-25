الموصل (زمان التركية)ــ استُهدفت قاعدة عسكرية تركية شمال العراق، اليوم الخميس، بقصف صاروخي.

القاعدة العسكرية التركية تقع في بلدة زيلكان بالقرب من منطقة بعشيقة في الموصل، وتعرضت للقصف بـ 9 صواريخ على الأقل.

وأعلنت وحدة مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان، استهداف القاعدة بـ9 صواريخ جراد قرابة الساعة 13:50.

من جهة أخرى، قال مدير بلدة زيلكان محمد أمين غريب، قلا في تصريح لشبكة “روداوو” الكردية إن هجومًا صاروخيًا استهدف القاعدة العسكرية التركية ظهر اليوم.

وذكر غريب أنه لا توجد معلومات مؤكدة حول ما إذا كانت هناك خسائر في الأرواح أو الممتلكات في الهجوم.

أفادت وحدة مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان، أن الصواريخ انطلقت من منصة إطلاق صورايخ في قرية الفاضلية في بعشيقة، ثم احترقت السيارة.

تعرضت القاعدة العسكرية التركية ذاتها لاستهداف بصاروخين في 15 أغسطس، وأعلنت وحدة مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان، عن سقوط أحد الصواريخ داخل القاعدة والآخر في قرية جوداد.

تم إنشاء القاعدة التركية بالقرب من بعشيقة، على بعد 12 كيلومترًا شمال الموصل، في عام 2015، وترفض تركيا الاستجابة للمطالب العراقية برحيل قواتها.