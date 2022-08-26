واشنطن (زمان التركية) – علقت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، على ادعاءات عودة العلاقات بين بين أنقرة ودمشق .

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، إنهم ضد تطبيع تركيا ودول أخرى علاقاتها مع النظام السوري .

وأضاف : “ندعو الحكومات إلى التفكير مليا في الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري على مدى السنوات الـ 10 الماضية”.

وتابع : “الولايات المتحدة لا تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد ، ونحن لا ندعم الدول الأخرى لتطبيع العلاقات” .

وأردف إن الولايات المتحدة لا تعتزم رفع العقوبات عن سوريا، لا يمكن أن يرى أي تقدم نحو حل سياسي مع وجود الأسد .