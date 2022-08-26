أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب السعادة التركي، تمل كرم الله أوغلو، إنه لا ينبغي أن يكون من الصعب على الحكومة التي عينت سفيراً في إسرائيل أن تعينه في دمشق.

انتقد تمل كرم الله أوغلو الحكومة على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح كرم الله أوغلو أنه كان يجب أن يتم استقبال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالسجاد الأحمر، مثلما تم استقبال الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ .

وأضاف رئيس الحزب التركي: “من الآن فصاعدًا، يجب أن تكون الحكومة على الأقل قادرة على الجلوس والتحدث مع الأسد. ومع ذلك، لا ينبغي اختزال العملية في الاجتماع مع الأسد فقط؛ يجب اتخاذ خطوات صادقة وعقلانية من أجل حل دائم من خلال النظر في جميع الجهات والتوازنات الدولية والإقليمية”.

وأكد كرم الله أوغلو أن أولئك الذين يعتبرون بشار الأسد عدوًا لأن الرؤساء الأمريكيين طلبوا منه ذلك، يجب أن يعلموا الآن أنهم لا يستطيعون حل القضية السورية بمجرد الاجتماع مع الأسد فقط لأن بوتين طلب ذلك.

وتابع كرم الله أوغلو: “أثناء اتخاذ كل هذه الخطوات؛ يجب ألا ينسوا أبدًا ما يعنيه مشروع الشرق الأوسط الكبير، وما يعنيه هذا المشروع لإسرائيل، وما نعنيه بالسياسة الخارجية الشخصية”.

وأنهى كرم الله أوغلو منشوره قائلا: “أعتبر أنه من واجبي تذكيرهم مرة أخرى حتى لا يدخلوا مرة أخرى الشوارع المسدودة ويتعين عليهم الرجوع إلى الخلف والانعطاف من هنا”.