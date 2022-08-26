سمرقند (زمان التركية) – نقلت وكالة أنباء نوفوستي عن المنسق الوطني لأوزبكستان أن زيارة الأسد إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند لم تتم مناقشتها ولم تطرح داخل المنظمة

وكانت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية قد نقلت في وقت سابق عن مصادر، أن الرئيسين التركي والسوري، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، قد يجتمعان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر في أوزبكستان.

وعقب ذلك، نفى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ما يتم تداوله عن لقاء محتمل بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري، بشار الأسد، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.