أنقرة (زمان التركية) – طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا بضمان حرية التعبير، وذلك عقب اعتقال مغنية البوب التركية جولشان اوغلو.

وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن أشكال المضايقة القضائية المستخدمة لتقييد حرية التعبير في تركيا، داعية تركيا إلى احترام وضمان حرية التعبير.

المغنية جولشان ألقي القبض عليها بتهمة إهانة مدارس “إمام خطيب” الدينية.

المغنية وكاتبة الأغاني، واسمها الكامل جولشان جولاق أوغلو، قالت على تويتر إنها ألقت مزحة مع زملائها خلال عرض في أبريل واعتذرت لأي شخص شعر بالإساءة، مضيفة أن البعض استغل كلماتها لاستقطاب المجتمع.

وعلق وزير العدل التركي بكير بوزداغ، على الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب اعتقال جولشان، حيث قال إنه تم انتقاد قرار اعتقال جولشان، رغم أنه قرار القاضي، مشيرًا إلى أن هذه المطربة لا يمكنها التجول والتحدث هكذا بلغة كراهية وعنصرية وعدم احترام تجاه أبناء الأمة.

وأكد بوزداغ أنه يجب التحدث باحترام عندما تكون الإهانة موجهة لمدارس إمام خطيب، التي تخرج منها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ومعه الملايين من الأتراك.