أنقرة (زمان التركية) – زعم محمد بارلاص رئيس تحرير صحيفة “صباح”، أن وضع تركيا في مجال الطاقة أفضل من وضع ألمانيا.

وأوضح بارلاص أنه في الوقت الذي تعاني فيها ألمانيا من “وضع صعب”، فإن تركيا سيتمر فيها التوظيف والنمو.

وذكر رئيس تحرير “صباح” الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية، أنه سيتم إعلان حالة الطوارئ في ألمانيا لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 1 سبتمبر، ووفقًا للقيود، لن يتم إضاءة المباني والمعالم الأثرية، ولا يجوز تشغيل هذه الأضواء إلا لفترة قصيرة، وسيتم تدفئة المباني العامة بحد أقصى 19 درجة، ولن تضيء لوحات الإعلانات بين الساعة 22:00 والساعة 16:00.

وأكد بارلاص أن ألمانيا التي لجأت لغاز أمريكا وشنت حربا بالوكالة ضد روسيا نيابة عنها، تدفع ثمنا باهظا وستدفع ثمن ذلك.

أما بالنسبة لبلاده، ذكر بارلاص أن هناك تطورات إيجابية رغم المشاكل الاقتصادية في تركيا، وستكون تركيا أول بلد يخرج من الأزمة التي دخلها العالم بأسره، كما ستجني ثمار المزايا الدبلوماسية التي حصلت عليها. وفق تعبيره