أنقرة (زمان التركية) – قال هالوق بيراقدار المدير العام لشركة “بيراقدار” للطائرات التركية المسيرة بدون طيار، إنه لا توجد صفقة بين شركتهم وروسيا بشأن الطائرات المسلحة بدون طيار، وأن هذه الصفقات يجب موافقة الحكومة عليها.

بيرقدار، زار أوكرانيا مؤخرًا مع الرئيس رجب طيب أردوغان، و سلجوق بيرقدار المدير الفني للدفاع في بيرقدار، وهو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي تصريحات لشبكة بي بي سي أوكرانيا، أوضح هالوق بيراقدر أنه بغض النظر عن حجم الأموال المعروضة، فلن تبيع شركته طائرات بدون طيار إلى روسيا، مشيرا إلى أن “الموارد المادية لم تكن أبدًا الهدف”.

وأضاف هالوق: “صداقتنا وتعاوننا مع أوكرانيا مستمران منذ سنوات عديدة. في هذه الفترة، دعمنا بالكامل إلى جانب أوكرانيا، لأن لدينا معهم روابط قوية للغاية، وأوكرانيا تتعرض لهجوم غير عادل للغاية. بغض النظر عن المبلغ المعروض، موقفنا من هذا واضح”.

وردا على سؤال حول الجهة التي تقرر الدول المسموح بتزويدها بالطائرات المسلحة بدون طيار، قال هالوق بيرقدار إن هذا قرار الشركة والحكومة التركية.

يذكر أن شركة بيراقدار باعت طائرات مسيرة بدون طيار إلى أوكرانيا قبل فترة من الغزو الروسي.