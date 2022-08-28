أنقرة (زمان التركية) – صرح رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في تركيا، نيكولاس لاندروت، أن معدل رفض طلبات تأشيرة “شنجن” للمواطنين من تركيا أصبح مرتفعًا نسبيًا.

وأوضح لاندروت أن الرفض لجوازات السفر التركية ليس سياسيا بل موضوعيا، مشيرا إلى أن تركيا وضعت في نفس تصنيف إفريقيا والشرق الأوسط، بالنسبة لنسبة رفض منح التأشيرات للمواطنين.

وأضاف لاندروت: “ينبغي اتخاذ خطوات للحصول على نتائج في هذه الأزمة التي تضر بالسمعة”.

يشتكى المواطنين الأتراك من صعوبة الحصول على تأشيرة شنجن، للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت حالات رفض طلبات شنجن، التي كانت 4٪ في عام 2015، إلى 16.5٪ العام الماضي.

فقد جواز السفر التركي ثلاث نقاط في مؤشر هينلي العالمي لتقييم جوازات السفر في العالم، حيث يحتل المرتبة 52 من بين 107 دول، بعد أن كان في المرتبة 50.

وفق مؤشر هينلي يسمح جواز السفر التركي بالسفر بدون تأشيرة إلى 110 وجهة حول العالم.

يذكر أن تركيا منحت الإعفاء من التأشيرة لـ 91 دولة، آخرهم بلغاريا.