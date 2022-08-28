أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث، أن 70٪ من الأتراك لا يثقون في تصريحات هيئة الشؤون الدينية.

قالت دراسة أجرتها مؤسسة متروبول للأبحاث، إن غالبية الناس في تركيا لا يثقون في تصريحات هيئة الشؤون الدينية.

وسألت متروبول في بحثها المشاركين: “هل تثقون عمومًا في تصريحات رئاسة الشؤون الدينية؟” .

وبحسب نتائج استطلاع الرأي، بينما كانت نسبة الذين قالوا “لا” 70.4 في المائة، فإن نسبة الذين قالوا “نعم” كانت 24.9 في المائة. أولئك الذين قالوا “ليس لدي فكرة” كانوا 4.7 بالمائة.

وفي حين أن 35.2 في المائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية “لا يثقون” بتصريحات الشؤون الدينية، أعرب 54 في المائة من ناخبي حزب الحركة القومية عن نفس الرأي.

و83.3٪ من أعضاء حزب السعادة لا يثقون برئاسة الشؤون الدينية.

تتهم المعارضة التركية رئيس هيئة الشؤون الدينية الدكتور علي أرباش، بتسييس الهيئة لخدمة أهداف حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان.