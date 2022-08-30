أنقرة (زمان التركية) – رغم أن الإحصاءات الرسمية تقول إن جيش البطالة في تركيا يقترب من 4 ملايين، زعم الرئيس رجب طيب أردوغان، أن بلاده خالية من البطالة.

أردوغان قال خلال كلمته بالذكرى المئوية لأحداث 30 أغسطس / آب “النصر الكبير” وحفل الافتتاح الجماهيري في كوتاهية، إن تركيا لا يوجد بها بطالة، واعتبر أن المشكلة لدى من يبحثون عن عمل.

وقال أردوغان مهاجمًا المعارضة “السيد كمال -كليجدار أوغلو- يقول ماذا قدمتم… قدمنا ​​دعما زراعيا لمزارعينا في كوتاهية، بلغ إجماليه 1.5 مليار.. وهم يقولون بلا خجل، هناك بطالة. أي بطالة؟

قال أردوغان ملقيا باللوم على العاطلين عن العمل “المواطن الذي يريد عملا، يجد العمل فورا، فالعمل كثير، ولكنه يقول إنه ليس العمل الذي يريده”

وفق بيانات رسمية يبلغ عدد العاطلين عن العمل في تركيا 3 ملايين و654 ألف شخص.

كما كرر أردوغان المقارنة غير منطقية للوضع الاقتصادي في تركيا والدول الأوروبية، وقال: “لقد جعلنا تركيا واحدة من أكثر الدول إستراتيجية في العالم من حيث التطورات العالمية والإقليمية. لا يمكن حتى مقارنة تجارب البلدان المتقدمة مع ما نختبره. حاليًا، أرفف متاجر البقالة فارغة في أوروبا. بدأنا في بيع منتجاتنا مع تعاونيات الإقراض الزراعي وسيستمر هذا في الزيادة. سنزيد عدد الأسواق إلى 3 آلاف”.

يبلغ معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا 79.6 بالمئة.

وقال أردوغان أن المواطن التركي سيستمر في الحصول على المنتجات الرخيصة من تعاونيات الائتمان الزراعي، وسيرى الجميع انعكاسات أكثر إيجابية للتدابير التي اتخذتها الحكومة بعد العام الجديد، لذلك طلب منهم بعض الصبر.

وتابع الرئيس: “نحن نصنع رؤيتنا 2053 بالقوة التي نحصل عليها من أهدافنا لعام 2023. نحن مصممون على تحويل القرن الذي نحن فيه إلى قرن تركيا”.

كما أشار أردوغان إلى أنهم في الديمقراطية، أزلوا جميع التشوهات من خلال توسيع حقوق وحريات المواطنين من جميع مناحي الحياة.