أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية BRSA، عن ارتفاع أرباح البنوك بنسبة 505 في المائة منذ شهر يناير.

أعلنت BRSA عن تقرير “المؤشرات الرئيسية غير الموحدة للقطاع المصرفي التركي” عن الفترة من يوليو 2022.

وعليه، بلغ صافي ربح القطاع المصرفي 38 مليار 715 مليون ليرة تركية في يوليو. ومنذ يناير، ارتفع صافي ربح القطاع بنسبة 505 في المائة.

وحقق القطاع صافي ربح 40.2 مليار ليرة تركية في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي يوليو، زاد حجم أصول القطاع المصرفي بنسبة 33.5 في المائة (3 تريليون 89 مليار 18 مليون ليرة) مقارنة بنهاية عام 2021.

وبلغ حجم أصول القطاع 12 تريليون و 304 مليار 480 مليون ليرة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة القروض المتعثرة بنسبة 2.42٪ في يوليو.