أنقرة (زمان التركية) – حذرت وزارة الخارجية التركية، المواطنين الأتراك من السفر إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الخارجية التركية في بيانها، إن الوضع الأمني في بغداد بدأ يتدهور، لذلك ننصح مواطنينا بالامتناع عن السفر إلى المدينة المذكورة إلا للضرورة الإجبارية.

وأضاف البيان: “سيكون من المفيد لمواطنينا الموجودين حاليا في العراق الابتعاد عن الأماكن التي تقام فيها مظاهرات حاشدة في بغداد، لمتابعة التحذيرات والإعلانات الإضافية التي تصدرها وزارتنا والسفارة في بغداد، وأن يكونوا يقظين على سلامتهم الشخصية”.

وأكد البيان أن التطورات في بغداد اتخذت منذ فترة منعطفاً خطيراً على صعيد استقرار البلاد ووحدتها وأمنها.

وشدد البيان على أن استقرار وأمن العراق الصديق والشقيق أهمية حيوية بالنسبة لتركيا، وفي هذا الصدد، فإن تركيا قلقة من انتشار العنف في جميع أنحاء البلاد.

ودعا البيان جميع الفصائل إلى ممارسة ضبط النفس والفطرة السليمة.

كما أعربت الخارجية عن أملها في حل النزاعات السياسية الحالية سلميا ومن خلال الحوار الشامل، وضمان السلام والرفاهية للشعب العراقي.

وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى مركز الاتصال القنصلي (+90312292 29 29) للمواطنين الأتراك، من الممكن أيضا الوصول إلى سفارة بغداد مباشرة عن طريق الاتصال بالرقم +96479019094 06 والبريد الإلكتروني Embassy.bag [email protected]