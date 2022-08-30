أنقرة (زمان التركية) – أعلن اتحاد النقابات العمالية التركية، نتائج “مسح حد الجوع والفقر” الذي يكشف عن الظروف المعيشية للموظفين وتحديد انعكاسات تغيرات الأسعار في الضروريات الأساسية على ميزانية الأسرة.

وفق نتائج مسح شهر أغسطس 2022 بلغ حد الجوع 6 آلاف 889 ليرة في تركيا.

وبحسب المسح، فإن “حد الجوع” ، يشير إلى مقدار الإنفاق على الطعام الذي يجب على أسرة مكونة من 4 أفراد أن تكلفته من أجل الحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن.

أما “حد الفقر”، الذي يناظر المبلغ الإجمالي للمصروفات الإجبارية الأخرى على المأكل والملبس والمسكن والمواصلات والتعليم والصحة والاحتياجات المماثلة، فقد حُسب بـ 22 ألفاً و 442 ليرة. تم تحديد “تكلفة المعيشة” للموظف الأعزب بمبلغ 8 آلاف 999 ليرة في الشهر.

كما ارتفع الحد الأدنى لمبلغ الإنفاق على الغذاء لعائلة مكونة من 4 أفراد تعيش في أنقرة بنسبة 0.73 في المائة مقارنة بالشهر السابق، في حين بلغ معدل الزيادة 119.11 في المائة في الأشهر الـ 12 الماضية.

وبحسب البحث، ارتفعت أسعار الحليب والزبادي في أغسطس ، بينما انخفض سعر الجبن.

على أساس شهري، زاد اللحم البقري بنسبة 6 في المائة والبيض بنسبة 7 في المائة. انخفض سعر لحم الضأن بنسبة 10 بالمائة ولحوم الأسماك بنسبة 12 بالمائة ولحوم الدجاج بنسبة 5 بالمائة.

وانخفضت أسعار الحمص والفول المجفف والعدس الأحمر، بينما ارتفعت أسعار العدس الأخضر. تم تحديد الزيادة في أسعار البذور الزيتية بنسبة 7 في المائة في المتوسط.

هذا الشهر، ارتفعت أسعار جميع منتجات الحبوب في أنقرة. كانت هناك زيادة بنسبة 10٪ في سعر المعكرونة مقارنة بالشهر السابق. كما ارتفعت أسعار الأرز والبرغل والطحين والسميد، بينما ظل سعر الخبز على حاله.

ارتفعت أسعار الخضر مثل البقدونس والخضر المجعد في أسواق المقاطعات. ظلت أسعار الخضار الورقية الخضراء مثل السلق والسبانخ، وكذلك أسعار البطاطس والبصل كما هي. انخفضت أسعار الطماطم والفلفل والخيار والفجل، بينما انخفض متوسط ​​سعر الفاكهة ذات النواة مثل الخوخ والمشمش.

بينما ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس وزيت الزيتون، انخفضت أسعار المارجرين والزبدة، وانخفضت أسعار الزيتون الأخضر والأسود.

ظل سعر الملح مستقرا. زاد الشاي بنسبة 6 في المائة والزيزفون بنسبة 32 في المائة. كما ارتفعت أسعار السكر والعسل والمربى والدبس. كان معجون الطماطم هو المنتج الذي ارتفع سعره أكثر من غيره هذا الشهر بنسبة 40 في المائة.