أنقرة (زمان التركية) – كشف فؤاد أوكتاي مستشار الرئيس التركي، أن وحدة الاتصالات بالرئاسة تلقت 15 مليون شكوى خلال العامين ونصف الماضيين.

ردا على مذكرة استفهامية للبرلماني عن حزب الشعب الجمهوري عن مدينة أيضن، سليمان بلبل، أوضح أوكتاي أن وحدة الاتصالات بالرئاسة تلقت 5.9 مليون طلب في عام 2020 و6.1 مليون طلب في عام 2021 و3 مليون طلبا في النصف الأول من العام الجاري. ولم يتطرق أوكتاي إلى تفاصيل تلك الطلبات.

وفي تعليق منه على هذا الرد ذكر بلبل أن الانهيار المؤسسي في تركيا أجبر المواطنين على اللجوء لوحدة الاتصالات بالرئاسة.

وزعم بلبل أن المؤسسات لا تعمل بالقدر الكاف، قائلا: “على الرغم من افتخار السلطة الحاكمة بعدد الطلبات المقدمة لوحدة الاتصالات بالرئاسة، فإنها تعد مؤشرا على تآكل المؤسسات بالبلاد. إنها مؤشر على انهيار الاقتصاد والمؤسسات وتزايد البطالة”.

وذكر بلبل أن الطلبات المقدمة لوحدة الاتصالات تتزايد سنويا لابتعاد المؤسسات عن الكفاءة وانهيارها، قائلا: “المواطنون يلجأون لوحدة الاقتصاد كلما لم يتم تلبية طلباتهم داخل مؤسسات الدولة. يبدو أن وحدة الاتصالات أصبحت مركزا للشكاوى. مهمة الدولة لا تكمن في تلقي طلبات المواطنين بشأن مشاكلهم بل الكشف للرأي العام عن عدد الطلبات التي تم البت فيها من بين ملايين الطلبات المقدمة”.

وأكد بلبل أن “هذا الوضع نتيجة لنظام حكم الرحل الواحد أو الدولة الحزبية، وعجز المواطنين عن استخدام حقوقهم وحرياتهم الدستورية”.