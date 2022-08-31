أنقرة (زمان التركية) – زعم عبد القادر سيلفي الكاتب الصحفي التركي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، لن ينتظر العام المقبل لإجراء الانتخابات في البلاد، وسيجريها هذا العام.

وفي مقال بصحيفة “حرييت” التركية، أوضح سيلفي المحسوب على حكومة حزب العدالة والتنمية، أنه على الرغم من تصريحات المسؤولين الأتراك بأنه لن يكون هناك انتخابات مبكرة في البلاد، إلا أن الحكومة الحالية لن تنتظر العام المقبل لإجراء الانتخابات.

وأشار سيلفي إلى أن الأوضاع الحالية في البلاد، في صالح العدالة والتنمية والرئيس أردوغان، حيث بدأت أصوات حزب العدالة والتنمية في الارتفاع مرة أخرى في الشهرين الماضيين، في حين لا يثق الناخبون في وعود المعارضة.

وأضاف سيلفي: “الزيادة المؤقتة في الحد الأدنى للأجور، لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين، فوق معدل التضخم الأسعار المخفضة للمنتجات الزراعية غيرت المناخ السياسي لصالح العدالة والتنمية”.

وذكر سيلفي أن “الرئيس أردوغان أصبح عنوان الحل في الأزمات الدولية وخاصة في ممر الحبوب، مما أفاده على الصعيد المحلي أيضا”.

ونوه سيلفي إلى أن تحالف الأحزاب الستة المعارضة، لم تحدد مرشحها بعد مما يتسبب في شرخ كبير، كما أنها لم تستطع جذب الناخبين من خلال إيجاد حلول لمشاكل تركيا.

وفي نهاية مقاله قال سيلفي: “في الوقت الذي تحول فيه المناخ السياسي إلى إيجابي، قد يكون من المنطقي إجراء الانتخابات دون انتظار يونيو، لأن نائج أشهر الشتاء القاسية والحرب الروسية الأوكرانية غير معروفة”.