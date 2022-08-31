أنقرة (زمان التركية) – اعتبر سلجوق بيركتار، مالك مصنع الطائرات التركية المسيرة، أن استمرار الصناعات الدفاعية في تركيا مرتبط ببقاء حزب العدالة والتنمية في السلطة.

بيركتار، رئيس مجلس إدارة مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء، قال في لقاء مع قناة خبرترك خلال بث مباشر، إنه يخشى أن تتعرقل مشاريع الصناعات الدفاعية التركية في حال تغيير السلطة الحاكمة.

أوضح بيركتار أن أي تغيرات في السلطة السياسية، يحمل في طياته خطر التعرض لفشل كبير وفقدان الريادة العالمية، وأن أبسط تراخي أو تغيير أو أجندة تركيا بهذا الصدد كاف لتدمير هذه المشاريع. وفق تعبيره

وأضاف بيركتار: “أثبتنا خبرتنا على مدار 20 عاما… القضية المحورية أننا لن نستطيع أن نستقل إن لم ننتج تكنولوجيا أكثر تقدما”.

وواصل بيركتار ، قائلا: “نحن نتصدى للإرهاب على مدار سنوات. هل كنا لنحقق هذه النجاحات لو قمنا بشراء الطائرات المسيرة من الخارج؟”.