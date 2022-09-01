أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن وجهة نظر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن شبه جزيرة القرم، لا تؤثر على التعاون بين البلدين.

تصريح بيسكوف جاء تعليقا على خطاب الرئيس أردوغان في قمة قادة منصة القرم التي عقدت في كييف، عاصمة أوكرانيا، الأسبوع الماضي، الذي تحدث خلاله عن وحدة أراضي أوكرانيا وأن ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا غير مشروع.

وأدلى بيسكوف ببيان أوضح خلاله أن أفكار أردوغان لم تؤثر على العلاقات بين البلدين بما يتماشى مع مصالح روسيا.

وأعرب بيسكوف عن تقدير بلاده لجهود تركيا وخاصة في قضايا مثل اتفاقية الحبوب الموقعة في اسطنبول.

وأضاف بيسكوف: “نحن نقدر بشدة جهود تركيا في التغلب على المواقف الصعبة كما في قضية الحبوب. لذلك تحدثنا وسنواصل الحديث عن القضايا التي هي في مصلحتنا والتي تعمل على تعميق التعاون، فلدينا إمكانات جيدة جدا لذلك”.

يذكر أن أردوغان أكد مؤخرا على موقف بلاده الرافض ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.