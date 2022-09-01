أنقرة (زمان التركية) – نجح نادي طرابزون سبور التركي في ضم اللاعب الاوروجواي، ماكسي جومير، إلى صفوفه مبددا بهذا جهود نادي فرنبخشه المستمرة منذ فترة لإنهاء صفقة انتقال اللاعب إليه.

وتمكن النادي التركي من ضم اللاعب الاوروجواي إليه بعد موافقة نادي فلينسيا على عرض بيعه مقابل 6 مليون يورو، والحصول على نسبة 20 في المئة من عملية البيع التالية.

وسيوقع اللاعب الأوروجواي مع نادي طرابزون سبور عقدا لمدة 3 سنوات مقابل 2.5 مليون يورو.

وسيتوجه اللاعب الأوروجواي صباح اليوم إلى مدينة طرابزون للانتهاء من صفقة الانتقال رسميا بعد الخضوع للفحوصات الطبية.