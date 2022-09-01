أنقرة (زمان التركية) – أقالت شعبة حزب العدالة والتنمية في مدينة قيصري، هاكان كوركماز رئيس اللجان الشبابية لشعبة الحزب في بلدة تومارزا، على خلفية اقتحامه لمركز الشرطة بالبلدة والاعتداء بالضرب على أحد أفراده.

أفاد الحزب الحاكم أن كوركماز توجه إلى مركز الأمن بالبلدة رفقة عائلته للحصول على تصريح لإقامة حفل زفاف، وأن مناوشات وقعت بين كوركماز وأحد عناصر الشرطة هناك بشكل لا يمكن تبريره.

وأضاف الحزب في بيان، أن النيابة قضت بحبس كوركماز، وأن الإدارة العليا للحزب قررت إقالة كوركماز من منصبه.

قال البيان: “قام وفد من رئاسة شعبة الحزب واللجان الشبابية بالمدينة بزيارة الشرطي المصاب داخل المستشفى والاعتذار منه. نود أن نؤكد أن جميع عناصر الشرطة والجيش والأمن لهم قيمة ثمينة للغاية بالنسبة لنا وسنواصل دعم جميع عناصر الأمن التي تعمل لضمان أمن مدينتنا مثلما فعلنا طوال كل هذه السنوات”.

هذا وأكدت ولاية قيصري حبس كوركماز بسبب اعتدائه على الشرطي.