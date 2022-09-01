أنقرة (زمان التركية) – انضم الممثل التركي الشهير، كنان شوبان، إلى طاقم مسلسل المنظمة الذي تتولى انتاجه قناة تي ار تي.

واشتهر شوبان بشخصية عبد الحي في مسلسل وادي الذئاب، الذي حاز إعجاب المشاهد التركي لفترة طويلة.

وتوجه شوبان إلى مدينة اسكيشهير للمشاركة في أعمال تصوير المسلسل الجديد.

وفي تصريحاته حول الأمر أفاد شوبان أنه يقضي أوقات فراغه في التجول بالمدينة لمحاولة التعرف عليها.

وأضاف شوبان أن المسلسل يروى أحداث حقيقة وقعت في عام 1911 بمنطقة طرابلس، وأنها المرة الأولى التي سيتم فيها تصوير المسلسل داخل تركيا، قائلا: “سنقضي شهر آخر في المدينة من ثم سنتوجه إلى مدينة إسطنبول لاستكمال أعمال التصوير”.