أنقرة (زمان التركية) – اتهم رئيس دائرة الاتصالات لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون وكالة “رويترز”، بنشر أخبار كاذبة، وغير موثوقة عن بلاده.

وكتب على صفحته على “تويتر”: “هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها “رويترز”.. أخبارا غير دقيقة ومزيفة”، مضيفا أن رويترز كانت تنشر معلومات مضللة ضد تركيا في ذروة النشاط الإرهابي لتنظيم الدولة الإسلامية، بينما يتعامل بلدنا بحزم مع هذه المنظمة، في الواقع، كانت محاولة للتستر على حقيقة أن بعض الحكومات الغربية كانت تغض الطرف أو بمساعدة وكالات استخباراتها، تعمل بنشاط على تسهيل تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا.

وأكد: “أن رويترز أساءت أيضا تقديم تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان عندما كانت تركيا تتخذ الخطوات الأولية نحو نظام رئاسي للحكومة وانتهى بها الأمر إلى تعديل الأخبار”.

وبحسب ألتون، فإن “رويترز لعبت دورا معينا تم تكليفه بالوكالة كجزء من العمليات الاقتصادية والمالية الموجهة ضد تركيا”.

وأوضح “بقدر ما نفهم، فإن الأزمة الاقتصادية في أوروبا تلحق الضرر بمنظمتك إلى جانب بريطانيا.. لذا فأنت تقدم سيناريوهات خيالية مليئة بالتحيزات والأفكار المبتذلة التي لا أساس لها، كما فعلت بالفعل مرات عديدة”.

وأضاف: “نذكركم مرة اخرى ان هذه ليست طريقة عمل صحافة حقيقية مهما كانت الظروف ونحثكم على نقل الحقائق ولا شيء غير الحقائق”.

وفي وقت سابق، نشرت وكالة “رويترز” مقالا يزعم أن وسائل الإعلام التركية تخضع للرقابة من قبل السلطات التركية، بما في ذلك ألتون نفسه والقسم الذي يرأسه.

واستشهدت “رويترز” بالوضع المتعلق باستقالة صهر أردوغان بيرات البيرق، الذي شغل منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا من 2015 إلى 2018 ووزير المالية والخزانة من 2018 إلى 2020.

ووفقا لوكالة “رويترز”، عندما أعلن البيرق استقالته في عام 2020، التزمت القنوات التلفزيونية والصحف التركية الصمت لأكثر من 24 ساعة حيال هذا “الانقسام الأكثر دراماتيكية في دائرة أردوغان خلال قرابة عقدين من الزمن في السلطة” على حد قولها.