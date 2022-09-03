أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات غرفة تجارة بلدية إسطنبول، أن تذاكر المباريات كانت هي الأعلى زيادة في الأسعار بإسطنبول.

تذاكر حضور المباريات في تركيا ارتفعت بنسبة 90.90%، مما يجعلها الأكثر ارتفاعًا في السعر.

ووفقًا لمعلومات منظمة التجارة الدولية، ارتفعت أسعار التجزئة لـ 106 من أصل 242 منتجًا في مؤشر كسب العيش في إسطنبول، وانخفضت أسعار 23 منتجًا، بينما ظلت أسعار 113 منتجًا على حالها.

وفي أغسطس، كانت أعلى زيادة في الرسوم بتذاكر المباريات، وارتفع سعر تذاكر المباريات المدرجة في مجموعة نفقات الثقافة والتعليم والترفيه بنسبة 90.90٪.

الزيادة في رسوم إرسال الخطاب المدرجة في مجموعة مصاريف النقل والاتصالات تبعت تذكرة المباراة، حيث كانت الزيادة بنسبة 50 بالمائة.