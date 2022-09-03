أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن اعتقال عضوة حزب الشعوب الديمقراطي، سمرا جوزال.

وأوضح صويلو أنه تم اعتقال جوزال خلال عملية ناجحة نفذتها الاستخبارات التركية بالتعاون مع شرطة إسطنبول.

وقال صويلو إن جوزال تم اعتقالها خلال ذهابها إلى ولاية أدرنة وبحوزتها جواز سفر مزور، فضلا عن وجود شخص يرافقها متهم بالقيام بالدعاية الإرهابية.

يذكر أن السلطات رفعت عن جوزال الحصانة البرلمانية في 1 مارس / آذار، في أعقاب تحقيقين منفصلين ضدها.

وتقدمت جوزال، إلى المحكمة الدستورية لإلغاء قرارين برلمانيين منفصلين بشأن رفع حصانته.