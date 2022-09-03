أنقرة (زمان التركية) – شهدت الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، تقدم 1683 من الأطباء الأتراك بطلبات للسفر إلى الخارج.

باتت ظروف عمل الموظفين الصحيين في تركيا موضوع نقاش في السنوات الأخيرة. العنف ضد الأطباء وتدني الرواتب خاصة في المستشفيات يدفع الأطباء للسفر للخارج.

أعلنت الجمعية الطبية التركية (TTB) ارتفاع عدد طلبات الحصول على “شهادة حسن السير والسلوك المطلوبة للعاملين الصحيين للعمل في الخارج.

وبحسب البيانات، فإن هجرة الأطباء إلى الخارج مستمرة بلا هوادة. في حين تقدم 1405 طبيبًا للسفر إلى الخارج في عام 2021، بلغ هذا الرقم 1683 في الأشهر الثمانية الأولى فقط من عام 2022.

وكان شهر أغسطس من عام 2022 هو الشهر الذي شهد أكبر عدد من الطلبات على الإطلاق. في أغسطس، تقدم ما مجموعه 281 من العاملين الصحيين للحصول على “شهادة حسن الإدارة”.

ووفقًا لبيانات الجمعية الطبية التركية، تم تسجيل 59 طبيبًا تقدموا للحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك للسفر إلى الخارج في عام 2012.

وزاد هذا الرقم بشكل مطرد حتى عام 2019، ليصل إلى 1047. العام الوحيد الذي حدث فيه انخفاض في عدد الطلبات هو عام 2020.