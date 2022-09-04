أنقرة (زمان التركية) – قال كمال ألبيراق أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم، والبرلماني السابق عن ولاية كريكالي، إن هناك اضطرابات كبيرة داخل الحزب الحاكم في الوقت الحالي.

تصريحات ألبيراق جاءت خلال حلوله ضيفا على برنامج في تلفزيون كي آر تي.

وأوضح ألبيراق أن العدالة والتنمية يشهد توترات واضطرابات كبيرة، سينتج عنها رحيل العديد من النواب.

وأشار ألبيراق إلى فساد رجال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتملقهم له، مؤكدا أن أكبر الخيانات في التاريخ كانت من الذين يتملقون، مضيفا: “سترون فضائح كل هذا الفساد والسرقات الجماعية، بدأ الجميع في إلقاء هذه الجرائم على بعضهم البعض”.

وقال ألبيراق إن الحكومة باتت بارعة جدًا في سرقة الموارد العامة، ويعرفون أن السلطة قد ولت، وينقلون ثرواتهم إلى بلدان أخرى، ويشترون منازل في اليونان.

وتابع ألبيراق: “لقد انفجرت مجاري الصرف، وهناك مشاكل في كل مكان. أصبحت الدولة غير متاح العمل بها، فقد ظهرت هياكل موازية، في قطاعات مثل الأمن والعدالة. لا توجد مؤسسة في وضع يمكنها من العمل… أصبح التعاون بين المافيا والسياسة سيئًا للغاية لدرجة أن جمهورية تركيا لم تكن هكذا من قبل”.

وذكر ألبيراق أنه “لم يبق لحزب العدالة والتنمية شيء ليتم تطهيره. أصبح هذا النظام معطل”.