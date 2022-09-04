أنقرة (زمان التركية) – يشتكي أصحاب المتاجر الذين يبيعون الزي المدرسي والأدوات المدرسية من تراجع المبيعات، فيما ينشغل الآباء والأمهات في كيفية مواجهة ارتفاع التكاليف المتزايدة.

يبدأ العام الدراسي الجديد في تركيا يوم 12 سبتمبر.

وذكر إمره أوزقان، مالك محل تجاري في ولاية سينوب شمال تركيا، أن هناك انخفاضا للقوة الشرائية للمواطنين، وأن المبيعات قد انخفضت مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أوزقان أنه في العام الماضي، كان ثمن الزي المدرسي للمرحلة الابتدائية 79.50 ليرة تركية، ولكن هذا العام أصبح بـ 139.50 ليرة تركية، وكان سعر القميص طويل الأكمام 99.50 ليرة في العام الماضي، ولكن هذا العام وصل إلى 169.50 ليرة.

وتابع أوزقان: “قد تكون هناك ردود فعل سلبية على زيادة الأسعار. يمكن لعملائنا الحصول على 2 بدلاً من 3. يمكنه الحصول على 1 بدلاً من 2”.

التضخم النقدي في تركيا قفز إلى نحو 80 بالمئة، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطن.

ووفق يالي توي رئيس شعبة اتحاد “التعليم- العمل” في ولاية بورصا التركية، تضاعفت تكلفة مستلزمات التلميذ بالمرحلة الابتدائية في تركيا 4 مرات.

وأوضح توي أنهم قارنوا تكلفة مستلزمات التعليم في المرحلة الابتدائية هذا العام والعام الماضي، فوجدوا أنها تضاعفت 4 مرات، ففي العام الماضي كانت 1902 ليرة، أما هذا العام فبلغت 7626 ليرة تركية.

وأضاف توي: “في المدرسة الابتدائية، بينما كانت تكلفة بدء الدراسة 3 آلاف و 130 ليرة تركية العام الماضي، فقد وصلت إلى 12 ألفًا و500 ليرة تركية هذا العام. هناك زيادة رهيبة”.

وأشار توي إلى أن التضخم وصل إلى 80 في المائة في تركيا، ووصل إلى 350-400 في المائة في المنتجات الدراسية، فمثلا ارتفع سعر قلم الرصاص 3 مرات، وارتفع سعر الطباشير الملون 4 مرات، وارتفع سعر أجهزة الكمبيوتر المحمولة 3 مرات على الأقل.

وتابع توي: “هذه ليست سوى الأدوات الأساسية التي سيحصلون عليها من القرطاسية قبل أن يبدأوا الدراسة. ارتفع سعر الزي المدرسي 3 مرات، وزادت الأحذية بنفس الطريقة 3-4. هناك أيضا رسوم خدمة الطلاب. كان هناك ارتفاع مؤقت العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الوقود، حوالي 40 في المئة. ستتم إعادة جدولته هذا العام. هناك أيضًا رسوم إرشادية”.