أنقرة (زمان التركية) – هزم فريق بشكتاش التركي نظيره أنقرة جوجو، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري التركي الممتاز.

وسجل أهداف بشكتاش جاكسون موليكا في الدقيقة 30، ديلي ألي في الدقيقة 35، جورج كيفن نكودو في الدقيقة 74 من ضربة جزاء.

أما هدفي أنقرة جوجو فسجلهما، جيورجي بيريدزي في الدقائق 26، 47.

وخلال المباراة حصد مارلون كزافييه من أنقرة جوجو على كارت أحمر في الدقيقة 94.

وحصل جوزيف دي سوزا من بشكتاش على بطاقة حمراء في الدقيقة 99.

وكانت نسبة استحواذ أنقرة جوجو في المباراة 55%.

بهذه النتيجة، زاد بشكتاش درجاته إلى 13 وحافظ على ريادته. يحتل أنقرة جوجو المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وسيواجه بشكتاش باشاك شهير في الأسبوع السادس من الدوري الممتاز. أما أنقرة جوجو فسيكون في مواجهة مع ألانياسبور في نفس الأسبوع.