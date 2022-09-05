أنقرة (زمان التركية) – تسبب صديق لاعب كرة القدم المصري المحترف في صفوف نادي غلطة سراي التركي، مصطفى محمد، في وفاة مسن صدمه قبل أسبوع بالسيارة الفارهة للاعب المصري.

كان صديق اللاعب المصري ويدعى عمر البوشي يقود السيارة في أحد شوارع مدينة إسطنبول بسرعة كبيرة، مما جعله يعجز عن إيقافها بإشارة المرور، ليصطدم بمسن يدعى خير الدين كوركماز ويبلغ من العمر 63 عاما أثناء عبوره الطريق.

وأسفر التصادم عن دفع كوركماز في الهواء لعدة أمتار من ثم ارتطامه بالأرض.

وفور تلقيها بلاغا بالحادث انتقلت فرق الشرطة والفرق الطبية إلى موقع الحادث، حيث تم نقل كوركماز إلى مستشفى خاص في منطقة كغيت هانه بعد إجراء الإسعافات الأولية له. وأصيب كوركماز بنزيف في المخ مما جعله يخضع لعملية جراحية مكث بعدها داخل غرفة العناية المركزة.

وبعد أسبوع من تلقي العلاج داخل غرفة العناية المركزة لفظ كوركماز أنفاسه الأخيرة بعد توقف قلبه عن العمل.

َتم تسليم جثمان كوركماز إلى عائلته، حيث وارى الثرى بمدافن حسكوي بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة.

على الصعيد الآخر أعدت فرق الشرطة تقريرا بالحادثة بعد فحص موقع الحادث وتم اقتياد البوشي إلى مركز الشرطة للحصول على إفادته. وعقب الانتهاء من الإجراءات أخلت السلطات سبيله بتعليمات من النيابة العامة.