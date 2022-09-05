أنقرة (زمان التركية) – ارتفع عدد الشيكات المرتجعة -بدون رصيد- المقدمة إلى غرف المقاصة، بنسبة 140.7 في المائة في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى أعلى مستوى في الأشهر التسعة الماضية.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ عدد الشيكات المرتجعة 4200 شيكات في يوليو، بينما كان هذا الرقم 10109 في أغسطس.

وبالتالي، تم الوصول إلى أعلى منذ نوفمبر 2021، والذي بلغ فيه العدد 13 ألفًا و 182.

وارتفع مبلغ الشيكات المرتجعة من 703.2 مليون ليرة تركية في الشهر السابق إلى 1.67 مليار ليرة تركية.

وارتفع إجمالي عدد الشيكات المقدمة من 657 ألفًا و963 في الشهر السابق إلى مليون و526 ألفًا 916، وزاد المبلغ من 107.8 مليار ليرة تركية إلى 201.8 مليار ليرة تركية.

كما زاد عدد الشيكات الخاضعة للمقاصة من 646 ألفًا و 70 إلى مليون و 501 ألفًا و 583، وزاد المبلغ من 104.7 مليار ليرة تركية إلى 195.5 مليار ليرة تركية.