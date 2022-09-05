أنقرة (زمان التركية) – أعلنت شركة سياحة ألمانية توفير برامج “عطلات رخيصة” في تركيا.

مع انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار واليورو، بات ينظر إلى تركيا باعتبارها وجهة سياحية “رخيصة” في أوروبا.

عبر سلسلة متاجر سوبر ماركت “ليدل” يمكن حجز برنامج سياحي شامل لمدة 22 يومًا في تركيا، مع إقامة في فندق 5 نجوم، وتذاكر طيران ذهابًا وإيابًا بمقابل 599 يورو.

من جهة أخرى عبر مواطنون أتراك على وسائل التواصل الاجتماعي عن انزعاجهم.

قال مستخدم على تويتريدعى إبراهيم أوزون: “هل تنظر إلى العار الذي أوقعوا به بلدي؟ ليدل الألمانية التي هي مثل سلسلة متاجر بيم التركية، تبيع رحلة سياحية بثلث الحد الأدنى للأجور في تركيا”.