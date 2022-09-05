أنقرة (زمان التركية) – احتلت محافظة ديار بكر التركية المعروفة ذات الأغلبية الكردية، المرتبة الأولى من حيث أكثر الولايات التركية تعاسة.

وفق نتائج ترتيب التعاسة بين السكان؛ بلغت نسبة السكان غير السعداء في ديار بكر التي تحمل لقب “عاصمة الأكراد” 24.75 في المائة.

وكانت تونجلي ثاني أكثر الولايات تعاسة بنسبة 24.2 في المائة، بينما احتلت شانلي أورفا المرتبة الثالثة بنسبة 21.04 في المائة.

احتلت إسبرطة، المرتبة الأخيرة في تصنيف معدل التعاسة في تركيا، وأطلق عليها لقب “أسعد ولاية”.

أصبحت بولو، التي تسبق إسبرطة بدرجة واحد، ثاني أسعد ولاية في تركيا، أما ثالث أسعد ولاية فكانت بيلجيك.