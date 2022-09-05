أنقرة (زمان التركية) – زعم يغيت بولوت مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن مليون مواطن من دول الاتحاد الأوروبي، سيقضون الشتاء في تركيا، بسبب انقطاع الغاز الطبيعي عن بلدانهم.

قال يغيت بولوت على تويتر: إنها “العدالة الإلهية! اتخذ ما لا يقل عن مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين انقطع الغاز عنهم إجراءات لقضاء هذا الشتاء في تركيا”.

وأوضح بولوت أن الفنادق في إسطنبول وإزمير وأنطاليا والعديد من المدن الأخرى، باتت محجوزة، فضلا عن تخطيط آخرين لشراء واستئجار منازل.

وأضاف بولوت: “سيكون الشتاء ممتلئًا!.. إنها العدالة الآلهية!”.

وتابع بولوت: “ربما لن تغلق الفنادق التي يتم إغلاقها عادة في فصل الشتاء، بالنسبة لأصحاب المتاجر الذين يزودون الفنادق بالبضائع، سيستمر عملهم، والعقارات غير المطلوبة في بعض المناطق سيتم تأجيرها لأول مرة في فصل الشتاء أيضًا، سيكون هناك ديناميكيات جديدة..”.

بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، قل ضخ روسيا للغاز الطبيعي إلى الدول الغربية، بسبب العقوبات المفروضة عليها، مما يعني مواجهة القارة العجوز شتاء صعب..