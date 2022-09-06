أنقرة (زمان التركية) – احتج طلاب جامعة اسطنبول على زيادة أسعار الوجبات في كافتيريا الجامعة بنسبة 71 في المائة، قائلين إن حقوقهم الأساسية قد تم اغتصابها.

أدلى طلاب جامعة إسطنبول ببيان احتجاجًا على زيادة الوجبات بنسبة 71 في المائة من قبل الجامعة، ورفعوا لافتات “الطعام المؤهل والرخيص حق للجميع، حقنا في التعليم لا يمكن إنكاره”.

وأوضح بيان الطلاب أن جامعة إسطنبول هي واحدة من المؤسسات التي تتلقى أكبر قدر من التمويل، ولكن رغم ذلك فإن الاحتياجات الأساسية للطلاب لا تزال غير مفعلة، فإلى أين يذهب هذا التمويل، وكيف يتقرر زيادة أسعار الوجبات في الكافيتريا بنسبة 71 بالمائة؟.

وأكد البيان أن حقوقهم الغذائية مقيدة بسبب قيام المؤسسات العامة بهذا الارتفاع، وحتى حقيقة أن الحقوق الأساسية، التي هي جزء من التعليم المجاني، تُباع بالمال هي مشكلة.

وطالب البيان بضرورة سحب الزيادة على الفور وزيادة المعايير الغذائية يوما بعد يوم، مضيفا: “لدينا الحق في الحصول على خدمة كافيتريا عالية الجودة ورخيصة الثمن وليس زيادة في الأسعار. نحن نخاطب إدارة جامعة اسطنبول من هنا. نطالب بالتراجع عن هذا القرار الذي لا يهتم بالطالب”.