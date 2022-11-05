أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني التركي المعارض عن حزب العمل التركي، أحمد شيك، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتنصت على وزير داخليته، سليمان صويلو، كما يتنصت صويلو على أردوغان.

وفقًا لأحزاب المعارضة، يتم التنصت على هواتف السياسيين من قبل الحكومة، لكن نائب حزب العمل التركي أحمد شيك ذهب إلى أبعد من ذلك وقال إن الرئيس أردوغان يتنصت على صويلو؛ وأن صويلو يتنصت أيضًا على أردوغان.

وقال شيك وهو صحفي استقصائي، إن 85 مليون مواطن تركي يتم التنصت أيضًا على هواتفهم الخاصة.

يذكر أن أيهان سيفر أوستن رئيس لجنة الانتخابات في حزب المستقبل، قال إنه تم البحث عن “أجهزة تنصت” قبل اجتماعات تحالف الأحزاب الستة المعارضة، في في إشارة إلى الشكوك في تنصت الحكومة على أحزاب المعارضة.

كما أكد أوستن أنهم علموا أن أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية قدم معلومات عنهم، وتم التنصت على هواتفهم.