أنقرة (زمان التركية) – تعرضت سيارة مراد شاتينار، مدير الأمن التركي السابق المقيم في السويد لاعتداء، بعدما نشرت صحيفة صباح المقربة للسلطات الحاكمة في تركيا عنوان منزله.

وفي تصريحاته لموقع TR724 أفاد شاتينار أنه يقيم حاليا في دولة تنعم بالهدوء والسكينة، غير أن النظام القمعي في تركيا يلاحقه هناك ويستهدفه.

قال شاتينار: “يحاولون إسكات الشخصيات المعارضة عوضا عن حل المشكلات التي تواجهها البلاد، لكن لن ينجحوا. إن كنت جبانا ما كنت لأكون ما عليه اليوم. أتمنى أن يكون الأمر مجرد عملية سرقة وليس من تدبير العصابة المعروفة في تركيا”.

جدير بالذكر أن صحيفة صباح المقربة من السلطات التركية نشرت خلال الآونة الأخيرة عدد من الأخبار استهدفت خلالها بعض الأتراك المعارضين المقيمين في الخارج من بينهم مراد شاتينار، من خلال نشرها معلومات مفصلة عن عناوينهم والأماكن التي يرتادونها للتسوق وصور لسياراتهم.

وضمت القائمة أيضا كل من الصحفيين عبد الله بوزكرد وبولنت كاناش ولافنت كاناز المقيمين في السويد.

ومؤخرا نشرت الصحيفة الجدول اليومي وصور المنزل الذي يقيم فيه الصحفي جوهري جوفان في ألمانيا.