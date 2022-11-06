أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إن الحكومة الجديدة في البلاد، ستنأى بنفسها عن الجماعات الانفصالية الكردية في سوريا، تنفيذًا لمطالب تركيا.

وقال بيلستروم في تصريح للراديو السويدي: “وحدات حماية الشعب الكردية، وحزب الاتحاد الديمقراطي، يمثلان عقبة أمامنا لإقامة علاقة جيدة مع تركيا”.

وصرح وزير الخارجية أن الهدف الأساسي للسويد هو أن تصبح عضوا في حلف الناتو.

وتعتبر وحدات حماية الشعب الكردية وذراعها السياسي، حزب الاتحاد الديمقراطي، مصنفة من قبل تركيا “منظمات إرهابية” وامتدادًا لحزب العمال الكردستاني.

وباستثناء تركيا والمجر، أقر جميع حلفاء الناتو بروتوكولات انضمام فنلندا والسويد. وقالت أنقرة إنها لن تدعم عضوية دول الشمال في الناتو إذا لم يلبي البلدين مطلبها “بالابتعاد عن الإرهاب”.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون تركيا الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة بلومبرج هذا الأسبوع إن “السويد لا تلبي مطالب تركيا وأجندة البرلمان ممتلئة حتى نهاية العام”.