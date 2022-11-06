أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت ديون المؤسسات التابعة لصندوق الثورة السيادي التركي، خلال عام 2021 بنحو 45 في المئة مقارنة بالعام السابق لتسجل 2 ترليون و302 مليار ليرة.

البرلمان التركي تلقى التقرير الرقابي لصندوق الثروة السيادي، الذي يترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، ويضم أهم المؤسسات الحكومية.

يظهر التقرير تزايد ديون الصندوق الذي يضم العديد من المؤسسات الحكومية الربحية كبنك الشعب وبنك الزراعة وشركة السكر وشركة البريد وشركة الشاي وشركة خطوط البترول.

وذكر التقرير أن ديون الصندوق في عام 2019 بلغت 950 مليار ليرة، غير أنها ارتفعت في عام 2020 إلى ترليون و586 مليار ليرة لتواصل الارتفاع في عام 2021 بنحو 45 في المئة مسجلة 2 ترليون و302 مليار ليرة.

وأوضح التقرير أن للرقابة على المؤسسات ليست بالمستوى الكاف بسبب السرية.

وكشف التقرير عن تسجيل ديون القطاع المالي أعلى زيادة ضمن الصندوق، حيث ارتفعت ديون القطاع خلال عام 2021 إلى ترليون و955 مليار ليرة، بعدما سجلت ترليون و367 مليار ليرة خلال عام 2020.

هذا وارتفعت الديون التجارية للصندوق، الذي يجري عمليات شراء وبيع كثيرة، من 29 مليار ليرة إلى 80 مليار ليرة.