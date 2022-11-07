أنقرة (زمان التركية) – زعم البرلماني التركي السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، سعاد كينيكلي أوغلو، أن سيارة توج الكهربائية، التي قدمها الرئيس رجب طيب أردوغان كأول سيارة محلية الصنع، تم إنتاجها داخل مرافق شركة بينينفارينا في إيطاليا.

وكان البرلماني عن حزب الخير، أيسون شيراي، طالب الحكومة التركية بدعوة النواب البرلمانيين لجولة داخل مصنع انتاج السيارة توج لإنهاء الإشاعات المتداولة بشأن عملية إنتاج السيارة.

وفي رد منه على تغريدة شيراي أفاد كينيكلي أوغلو أنه تم إعداد مجسم السيارة داخل مرافق الشركة الإيطالية التي تنفذ أعمال التصميم والهندسة لقطاع السيارات.

هذا وتشتهر شركة بينينفارينا الإيطالية بأنها تقدم خدمات التصميم والهندسة لصناعة السيارات، حيث تساهم الشركة أيضا في تحضيرات إنتاج الهيكل بجانب أعمال تصميم السيارات وابتكار أشكال لهياكل السيارات كالسيارات المكشوفة وسيارات ستيشن واجن وسيارات الكوبيه. وتتولى الشركة أيضا إنتاج سلاسل السيارات الصغيرة والمتوسطة الحجم.-