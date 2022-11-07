أنقرة (زمان التركية) – لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين من بينهم إصابتين خطيرتين نتيجة حادث تصادم حافلة ركاب مع شاحنة كبيرة وناقلة بنزين في ولاية أغري التركية.

وفق العلومات المناحة تعطلت مكابح حافلة الركاب التي كانت تتقدم نحو منحدر في طريقها من بلدة باتنوس إلى بلدة توتاك، مما أفقد سائق الحافلة التي كانت تقل 18 شخصا السيطرة لتصطدم بسرعة عالية بشاحنة كبيرة وناقلة بنزين على الجانب الآخر من الطريق. وتسبب التصادم في اشتعال النيران.

وعبر تويتر، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين تم نقلهم على متن سيارات الإسعاف إلى المستشفى، ودعا بالرحمة والمغفرة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.