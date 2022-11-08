أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، إنه يجب رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا، بسبب ارتفاع معدل التضخم النقدي.

أوزتراك صرح بذلك خلال مشاركته في برنامج “الساعة تدق” على قناة “فوكس تي في” التركية.

وأوضح أوزتراك أن ما يحدث في تركيا حاليا، حدث في المجر، حيث سحقت الحكومة الشعب قبل الانتخابات وبعدها، من حيث إعلانها رفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وأجورهم ثم تم سحق المواطنين بالزيادات.

وأضاف أوزتراك: “يجب زيادة الحد الأدنى للأجور بقدر التضخم بالإضافة إلى حصة الرفاهية. مز الضروري يجب زيادة الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 7 آلاف ليرة العام المقبل، ويجب أن يتجاوز حد الجوع”.

يبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 5 آلاف و500 ليرة تركية منذ يوليو الماضي، فيما قفز معدل التضخم النقدي في أكتوبر الماضي متجاوزا 85.50 بالمئة.