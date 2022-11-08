أنقرة (زمان التركية) – أثنى زعيم حزب الحركة القومية التركي، دولت بهشالي، على زيارة وفد حزب العدالة والتنمية الحاكم لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي دائما ما يصفه بالذراع السياسي لحزب العمال الكردستاني الانفصالي.

وأوضح بهشالي أن زيارة وفد حزب العدالة والتنمية للأحزاب السياسية المشاركة ضمن البرلمان لبحث التعديلات الدستورية المقترحة لإقرار حرية ارتداء الحجاب بالمناطق العامة، خطوة صائبة واعتيادية.

بهشالي بدأ كلمته بالهجوم على رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، قائلا: “كيليجدار أوغلو سياسي مقاول هبط على حزب الشعب الجمهوري وهو مكلف بمهمة خاصة ألا وهي إهانة أتاتورك والقضاء على حزب الشعب الجمهوري. كيليجدار أوغلو الذي طرح بشكل وقح إدراج تركيا ضمن القائمة الرمادية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هو مصنع أكاذيب وآلة لإثارة الافتراءات. بالنسبة لنا كل من يتهم تركيا بالداخل والخارج وعبر كل المنصات بغسيل الأموال ويهين جنودنا وشرطتنا فيما يخص تجارة المخدرات هو خائن للوطن أيا من كان. كيليجدار أوغلو هو شخصية ثانوية بالمسرحية القائمة ضد تركيا”.

وفي حديثه حول زيارة وفد حزب العدالة والتنمية للحزب الكردي أفاد بهشالي أن حزب الحركة القومية يدعم التعديلات الدستورية التي تهدف لحماية الأسرة والحجاب حتى النهاية وأن التقاء وفد الحزب الحاكم بالأحزاب السياسية المشاركة ضمن البرلمان لبحث التعديلات الدستورية المقترحة خطوة صائبة واعتيادية، قائلا: “لا نشعر بحاجة للحديث مرة أخرى عن نظرتنا للحزب الكردي. نحن لا ننظر إلى الزيارة بل ننظر إلى كيفية تحقيق حل ديمقراطي ومنطقي. نحن لا نهتم بالمظهر بل بالجوهر”.

يأتي ذلك رغم دعوة دولت بهجلي قبل أشهر، لحل حزب الشعوب الشعوب الديمقراطي الكردي وحظر أعضاءه من المشاركة السياسية، التي استجاب لها الادعاء العام ورفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بهذا الشأن.