أنقرة (زمان التركية) – تم الإعلان عن طرح قرية سالتو قرب الحدود البرتغالية للبيع عبر الإنترنت، فيما كان السعر المطلوب للقرية لافتا للنظر، مقارنة مع الأسعار الجنونية للعقارات في تركيا.

القرية الموجودة بالقرب من مدينة زامورا شمال غرب إسبانيا، يبلغ سعرها 260 ألف يورو (4.8 مليون ليرة تركية)، وهو سعر شقة فاخرة بمساحة 130 متر مربع في مدينة إسطنبول.

يوجد في القرية المطروحة للبيع، 44 منزلاً وكنيسة ومدرسة وفندق وبار ومسبح قديم ومجمع رياضي وحتى ثكنات الدرك القديمة في القرية، والتي تم إفراغها بسبب الهجرة إلى المناطق الحضرية.

وصرح مسؤول في الشركة العقارية، التي تمثل أصحاب العقارات في القرية، أن 200 شخصًا شاهدوا إعلان القرية التي تم طرحها للبيع مقابل 260 ألف يورو لمدة 5 أيام.

وطلب إسبانيين، وبرتغالي، وبريطاني معلومات مفصلة عن الصفقة.

يذكر أن هناك متنزهًا طبيعيًا قريبًا من القرية، تم بناؤه في الخمسينيات من القرن ومحطة طاقة كهرومائية قديمة، وانخفض عدد السكان تدريجياً بعد إغلاق المحطة عام 1989.

كما أفيد أنه تم بيع محطة الطاقة إلى مستثمر بغرض إنشاء مجمع سياحي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن لم يتم تنفيذ المشروع مطلقًا.

وفي تركيا تصدر مؤخرًا الروس قائمة الأجانب الذين يشترون وحدات سكنية خلال شهر سبتمبر/ أيلول بواقع 1196 وحدة سكنية، تلاهم الإيرانيون في المرتبة الثانية بواقع 592 وحدة سكنية، ثم العراقيين في المرتبة الثالثة بواقع 433 وحدة سكنية.